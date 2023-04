Klíčový kolaborant z Chersonu se stal majitelem britské firmy

Volodymyr Saldo, který od začátku invaze na Ukrajinu kolaboruje s Rusy, je už několik měsíců na britském sankčním seznamu. Deník The Guardian nyní odhalil, že i přesto ve Velké Británii vlastní firmu.

Krátce poté, co Cherson padl do rukou ruské armády, byl Saldo okupanty jmenován gubernátorem Chersonské oblasti. V prosinci 2022 ruský prezident Vladimir Putin Salda ocenil řádem Za zásluhy o vlast, Ukrajina ho mezitím obvinila z velezrady.

V červnu 2022 byl ukrajinský podnikatel zařazen na britský sankční seznam za „destabilizování Ukrajiny a podrývání a ohrožování“ její nezávislosti. Britská vláda Saldovi zmrazila veškerý majetek, který ve Spojeném království vlastní, a zakázala mu vstup do země.

Novináři deníku The Guardian nyní přišli s tím, že Saldo je navzdory sankcím v zemi veden coby majitel londýnské společnosti zabývající se zemědělskými komoditami s názvem Grainholding Ltd. Společnost byla registrována v listopadu, pět měsíců poté, co Saldovo jméno přibylo na sankční list.