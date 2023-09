„Conan přes palubu!“ Ztracený ukrajinský voják plaval za záchranou 14 hodin

„Byla to jedna z našich nejextrémnějších operací, které jsme podnikli v Černém moři a na území Ukrajiny v jejích hranicích z roku 1991. Samozřejmě neprozradím detaily operace, ale řeknu toto: díky bohu, nikoho jsme neztratili a to je pro nás to nejcennější. Žádné z plavidel nebylo poškozeno, splnili jsme všechny úkoly,“ uvedl tehdy Torkoťuk.

„O něco později jsem si najednou všiml lodi a jen jsem doufal, že to jsou naši. Když na člun začala střílet ruská letadla, moje naděje se potvrdily. Člun musel kvůli palbě změnit směr, ale to už mi bylo jasné, že mne hledají, a to mi dodalo síly,“ pokračuje voják. „Plaval jsem dál a dál a po delším čase jsem uviděl další člun, který se ke mně blížil. Když jsem pak na něm uviděl ukrajinskou vlajku, moje radost neznala mezí. To jsou kluci, moji bratři, kteří mě našli díky dronu.“ Když ho vyzvedli do člunu, měl teplotu 35,5 stupně Celsia a byl těžce dehydratovaný. Lékař mu dal kapačku a on ulehl na dno člunu. Po dalších peripetiích s ruskými letouny se posádka konečně dostala do bezpečí a Conan mohl po svých vystoupit na pevnou zem.