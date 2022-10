Ukrajinský zázrak. Chci vidět svět bez nášlapných min, říká mladý vynálezce

Cenu Global Student Prize, sesterskou cenu Global Teacher Prize, vyhlásila společnost Chegg.org ve spolupráci s nadací The Varkey Foundation v roce 2021. Založena byla s cílem vytvořit novou silnou platformu, která ukazuje úsilí výjimečných studentů, kteří společně mění svět k lepšímu.

Cena je určena všem studentům, kteří dosáhli věku 16 let a jsou zapsáni do akademické instituce nebo programu věnujícího se odborné přípravě a dovednostem. O cenu se mohou ucházet také takzvaní studenti „na částečný úvazek“ nebo studenti zapsaní do online kurzů.