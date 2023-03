Uniklé zprávy ukazují, jak italská vláda mlžila o pandemii

Poté, co se nákaza rozšířila do dalších evropských zemí, několik z nich informovalo, že první případy se objevily v souvislosti s návratem právě z Itálie.

V jiné zprávě, která mluvila o dalším vývoji šíření nákazy, generální tajemník ministerstva zdravotnictví Giuseppe Ruocco zlehčoval roli Itálie v celé situaci. „Dnes jsme poslali dva případy koronaviru do Rakouska, jeden do Francie, jeden do Španělska… a možná jeden do Německa,“ napsala Ruocco v jedné ze zpráv, ke kterým se dostal list Guardian.