USA varovaly Rusko před katastrofou, pokud na Ukrajině použije jaderné zbraně

Rusko bude čelit katastrofálním následkům, pokud se rozhodne použít proti Ukrajině jaderné zbraně. Řekl to dnes poradce amerického prezidenta Joea Bidena pro národní bezpečnost Jake Sullivan. Spojené státy by podle něj v takovém případě byly nuceny rázně zareagovat. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského šéf Kremlu hrozbami neblafuje, mezinárodní společenství mu však nedovoluje je uskutečnit.

„Pokud Rusko překročí tuto hranici, bude to mít pro něj katastrofální následky. Spojené státy budou rázně reagovat,“ řekl Sullivan v televizi NBC. Slíbil také, že Spojené státy budou pokračovat v podpoře Ukrajiny „zbraněmi, municí, zpravodajskými informacemi a veškerou další pomocí, kterou můžeme poskytnout“.

Sullivan ve svém dnešním komentáři nezmínil, jakou povahu bude mít případná americká reakce na ruský jaderný útok na Ukrajinu. Uvedl ale, že Washington Moskvě neveřejně „podrobněji vysvětlil, co přesně to bude znamenat“. Sullivan také řekl, že USA jsou s Ruskem na toto téma v častém přímém kontaktu, a to i v posledních dnech.