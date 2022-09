Biden varoval Putina před užitím jaderné zbraně. Expert říká, co tím sleduje

Téma použití jaderných zbraní ve válce na Ukrajině neotevřel přímo Kreml, ale americký prezident Joe Biden. Ve víkendovém televizním rozhovoru vyzval ruského vládce Vladimira Putina, aby nereagoval na nezdary ruské armády na Ukrajině tím, že nasadí taktické jaderné nebo chemické zbraně.

Obavy ze zapojení atomových zbraní však rozvířila i ruská vojenská aktivita na Dálném severu. Odborníci upozornili na zvýšený ruch v testovacím středisku na souostroví Nová země. Moskva by podle nich mohla připravovat test rakety na jaderný pohon Burevestnik, která má být jednou z šesti ruských superzbraní.

Odborník na jaderné zbrojení Michal Smetana z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy však považuje nasazení jaderných zbraní v ukrajinské válce za velmi nepravděpodobné. V odpovědích pro Seznam Zprávy analytik také upřesňuje, jaký je účinek taktických jaderných zbraní ve srovnání s bombou shozenou na Hirošimu.

Je reálné, že Rusko ve válce proti Ukrajině nasadí raketu Burevestnik nebo jinou moderní zbraň ze svého arzenálu?

Je to extrémně nepravděpodobné. 9M730 Burevestnik je střela s plochou dráhou letu s jaderným pohonem vyvíjená primárně jako nosič pro jadernou hlavici. Použití jaderných zbraní považuji minimálně v tuto chvíli za stále velmi nepravděpodobný scénář dalšího vývoje tohoto konfliktu.

Nezávislí odborníci specializující se na analýzu satelitních snímků vojenských objektů upozorňují na zvýšenou aktivitu na odpališti Pankovo v Nové zemi, kde se v minulosti testovala jaderná superzbraň Burevestnik.

Burevestnik může v principu nést i konvenční hlavici, ale z vojenského pohledu aktuálně nevidím pro použití této zbraně v této formě na území Ukrajiny žádný smysl. Pokud by jediným cílem byla demonstrace této schopnosti, tak je test v odlehlé oblasti, jako je Nová země, mnohem smysluplnější krok. Rusko už zde mimochodem testy této zbraně provádělo v minulosti.

Jak číst varování amerického prezidenta Bidena, aby Moskva nenasazovala taktické jaderné a chemické zbraně? Znamená to, že USA mají informace o tom, že Rusko nasazení těchto zbraní zvažuje nebo připravuje?

Spojené státy si spíše správně uvědomují, že jakkoliv je použití zbraní hromadného ničení na Ukrajině málo pravděpodobné, jedná se o reálnou hrozbu a riziko dále významně stoupá ve chvílích, když se ruské armádě na bojišti daří hůře – což je právě i nyní. Pro Západ tak dává smysl dále signalizovat, že tento druh eskalace konfliktu by nezůstal bez zásadní odpovědi, a pokoušet se těmito signály ovlivnit ruskou strategickou kalkulaci.

Největší území ztráty v posledních týdnech Rusové zaznamenali v Charkovské oblasti.

Jaký je účinek taktických jaderných zbraní? Je známo, že mají nižší ničivou sílu než strategické jaderné zbraně. Znamená to, že by nehrozila taková katastrofa jako například při použití první atomové bomby v Hirošimě?

To se bohužel mýlíte. Jaderná ubraň použitá Spojenými státy proti japonské Hirošimě v roce 1945 měla dle různých odhadů výbušnou sílu kolem 15–16 kilotun (15–16 tisíc tun) trinitrotoluenu. Ruské taktické jaderné zbraně mají výbušnou sílu běžně kolem deseti kilotun. Strategické hlavice mají mezi 100 a 800 kilotunami TNT, tedy o řád vyšší než hirošimská bomba Little Boy. Čistě z pohledu výbušné síly by tak zbraň použitá proti Hirošimě byla mnohem blíže současným ruským taktickým jaderným zbraním než strategickým systémům.

Jak velkou katastrofou by bylo použití taktické jaderné zbraně na Ukrajině, tak především záleží na konkrétním způsobu použití, konkrétním typu zbraně a konkrétním cíli.

Pokud by byl některý z ruských zbraňových systémů, které klasifikujeme jako „taktické,“ použitý proti centru Kyjeva nebo Oděsy, jednalo by se o katastrofu bezesporu velmi snadno srovnatelnou s Hirošimou. Použití taktické jaderné zbraně v nějaké více odlehlé oblasti Ukrajině proti čistě vojenskému cíli by pak mělo dopady pochopitelně výrazně menší, jakkoliv stále závažné.

Co by následovalo, kdyby Rusko jaderné zbraně ve válce použilo? Biden hovořil o „závažné“ reakci – co si pod tím představit?

Spojené státy v tomto směru pokračují s politikou „záměrné nejasnosti“, kdy nechávají protivníka na pochybách ohledně přesné povahy své potenciální odpovědi. Těch variant možné odpovědi je více a jsou častým námětem válečných her a simulací na americkém ministerstvu obrany.