USA vrací Itálii umělecké předměty. Policie zjistila, že byly ukradeny

Hrnce, obrazy nebo sochy, některé staré až tři tisíce let a v hodnotě desítek milionů eur. Předměty, které se v 90. letech dostaly do Spojených států, se teď znovu vracejí do Itálie. Odtamtud byly před několika dekádami odcizeny.

Nejstarší předmět pochází z doby Villanovanu, tedy zhruba 1000 až 750 let před naším letopočtem, další artefakty pak mají své kořeny v etruské civilizaci (800 až 200 let před naším letopočtem), v oblasti Magna Graecia (750 až 400 let před naším letopočtem) a císařském Římě (27 let před naším letopočtem až 476 našeho letopočtu).