„Už dva měsíce žiju v lese.“ Rusové se stále skrývají před mobilizací

Pochází z jižní části Ruska a na sociální síti Telegram vystupuje pod pseudonymem Adam Kalinin. Živí se jako IT pracovník; a už druhým měsícem žije schovaný v lese. Úplně sám.

Když ruský prezident Vladimir Putin vydal 21. září mobilizační dekret, Kalinin horečně kontroloval odlety ze země. Jejich cena ale vzrostla pokaždé, když webovou stránku aktualizoval. A to si nemohl dovolit.

Napadlo ho tedy uniknout alespoň civilizaci a systému vojenských odvodů. V práci si vzal na týden volno. A odjel se schovat do lesa. „Bál jsem se, že mě odvedou, když půjdu na nákup, nebo že někdo přijde ke mně domů,“ vysvětluje mladý muž v telefonickém rozhovoru pro americký deník The Washington Post.

S manželkou byli vždy vášniví táborníci, Kalinin proto neměl problém sehnat většinu věcí, které s sebou do lesa potřeboval. Sbalil si spací pytel, pilu a plynový hořák, nakoupil solární panely, stan pro zimní rybolov a satelitní anténu, aby mohl pracovat online.

Jeho současná cesta do „kanceláře“ teď trvá sotva tři minuty pěší chůze. Ze stanu, ve kterém nocuje, přejde ke stanu postaveném výše na mýtině; jediného místa poblíž s relativně stabilním internetovým připojením.

Od vyhlášení částečné mobilizace v Rusku uprchly do zahraničí ve snaze vyhnout se vojenské službě tisíce mužů. S plánováním útěku i hledáním nového domova jim často pomáhají jejich manželky. Ony samy ale zůstávají v Rusku.

Podle ruských médií byly totiž zabity už stovky nových ruských branců. Mnozí z nich byli špatně vybaveni a absolvovali nedostatečný výcvik. To jen posiluje Kalininovo odhodlání zůstat v úkrytu.

„Trpí ještě před tím, než se dostanou do první linie. Mohou snadno dostat třeba zápal plic, a nikoho to nebude zajímat,“ dodává Kalinin. „Buď se nechám mobilizovat a budu žít na místě podobném vězení, kde nemáte žádná práva, jen povinnosti. Nebo zůstanu tady, kde mám sice mnoho problémů, ale jsem svobodný,“ uzavírá s tím, že má o svém rozhodnutí jasno.

Adam Kalinin ale není zdaleka jediným, kdo má z potenciální mobilizace stále obavy. V týdnech po jejím vyhlášení uteklo do sousedních zemí podle záznamů víc než 300 tisíc lidí. Údaje o počtech mužů, kteří se ukryli uvnitř země, sice nejsou dostupné; předpokládá se ale, že jde o tisíce.

Čtyřicetiletý hudební producent z Moskvy, který si kvůli strachu před úřady přál zůstat v anonymitě, pro list The Washington Post uvedl, že důstojníci přišli několikrát bušit na dveře bytu, který vlastní a pronajímá. „Na univerzitě jsem prošel vojenským výcvikem, jsem ale proti válce. Nikoho jsem nikdy ani neuhodil,“ popsal muž, který se odstěhoval od manželky i dětí a teď se ukrývá ve svém hudebním studiu. „Řešit problémy násilím je ten nejprimitivnější způsob. Je to jako návrat do zvířecího stavu,“ myslí si.