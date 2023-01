„Už nedokážu navázat vztah.“ Intimita je další obětí ruské války

Když si po devíti měsících strávených intenzivním bojem domluvil třicetiletý ukrajinský voják Vlad přes seznamovací aplikaci rande, byl nadšený. Poté, co se s dívkou setkal tváří v tvář, však zjistil, že ho jeho někdejší kouzlo opustilo.

„Neměl jsem energii na to, abych vedl konverzaci dál než k ‚Jak se máš?‘,“ přiznává pro americký deník The Washington Post voják pod podmínkou, že jeho příjmení nebude zveřejněno. „Pozdravím ji, zeptám se, jak se jí daří… Ale dál už to nejde. Vyžadovalo spoustu energie pokračovat v takovém dialogu. A tu jsem prostě neměl,“ svěřuje se.