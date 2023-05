Uzbeci schválili prezidentovi, že může vládnout do roku 2040

Prezident Uzbekistánu Šavkat Mirzijojev se po skončení nynějšího sedmiletého mandátu v roce 2026 bude moci ještě dvakrát ucházet o funkci hlavy státu. Umožní to změny v ústavě, které schválili uzbečtí voliči v nedělním referendu. Mirzijojev by tak mohl zůstat u moci až do roku 2040.