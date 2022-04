V kruzích Putinova Kremlu i mezi oligarchy sílí pochybnosti o válce

Rostoucí ruské ztráty a mezinárodní izolace, to je hlavní účet osmi týdnů války, kterou na Ukrajině rozpoutal ruský prezident Vladimir Putin ve jménu „demilitarizace a denacifikace“ sousední země.

Některé prý překvapila rychlost a rozsah reakce USA a jejich spojenců, kdy sankce zmrazily polovinu rezerv ruské centrální banky ve výši 640 miliard dolarů (14,4 bilionu korun), zahraniční společnosti se vzdaly desítky let trvajících investic a takřka přes noc ukončily v zemi činnost, a také neustále se rozšiřující vojenská podpora poskytovaná Kyjevu.

Sám Putin se prý dostal do módu, v němž cítí, že mu Západ neponechal žádnou jinou alternativu než dál válčit.

Putin je však odhodlán pokračovat v boji, i když Kreml musel omezit své ambice a z rychlého a rozsáhlého převzetí velké části Ukrajiny se uchýlil k vyčerpávající bitvě o Donbas na východě. Panuje názor, že pokud by se Rusko spokojilo s něčím menším, učinilo by ho to beznadějně zranitelným a slabým vůči hrozbě, kterou vidí ze strany USA a jejich spojenců.