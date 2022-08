V Rusku ubili k smrti motorkáře. Vadila mu invaze na Ukrajinu

V padesátivteřinovém klipu je podle webu Vjerstka zřetelně vidět, jak jeho kamaráda bije mladý holohlavý muž. Do Galdobina útočník na videu kope, ten se ale nebrání, jen se snaží před údery schovat.

„Sláva mně! Ukrajina, co? Máš rád Ukrajinu? Máš rád Ukrajinu, co?“ je slyšet na videu křik útočníka, který doplňují vulgární nadávky. Ve videu rovněž křičí žena, která svého „manžela“ vyzývá, aby Galdobina zabil.

Podobné akce pořádaly také pobočky klubu Firefighters, jehož členem byl i Galdobin. Jeho názory tak mezi ostatními členy mohly vyvolat značnou nevoli, přestože se klub na začátku konfliktu na Ukrajině postavil do politicky neutrální pozice.

Dne 5. března 2022 totiž Firefighters na sociálních sítích oznámili, že v konfliktu klub nebude stát na žádné straně. „Nezapojujeme se a nebudeme se zapojovat do propagandy ani jedné ze stran. Protože věříme, že to nejcennější, co může být, je lidský život,“ napsali správci klubu na ruské sociální síti VKontakte.