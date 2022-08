Rusko není Putinova řiť, řekl ruský zpěvák. Teď dostal pokutu

Není to poprvé, co Ševčuk otevřeně kritizoval ruského prezidenta. Byl jedním z lídrů rozsáhlých povolebních protestů z let 2011 až 2013, které Kreml potlačil. Před nástupem Putina do čela Ruska se vymezoval proti první rusko-čečenské válce v 90. letech.