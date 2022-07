V Saském Švýcarsku se nesmí do lesa. Zkrátka se to musí uhasit, říkají místní

Sasko je však v přístupu ke katastrofě razantnější - už ve středu zakázalo vstup do lesa na celém území své poloviny parku. Tamní hasiče najdete už několik metrů za státní hranicí. Odpočívají u uzavřené silnice mezi Hřenskem a německým Bad Schandau, která objíždí chráněné území. Turisté sem nesmějí a hasiči se novináři se bavit nechtějí - vysvětlují, že to mají zakázané.

Zákaz vstupu do parku zaskočil i pár mladých turistů, kteří místo výletu zklamaně pozorují, jak v Labi vrtulníky nabírají vodu do hasicích vaků. „Je to škoda, že nemůžeme jít na výlet, kvůli kterému jsme přijeli. Ale pro místní je to horší,“ říká dívka, která se představila jako Ursula.