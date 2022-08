„Přeji mírové nebe.“ Válečný komplic Lukašenko píše Ukrajině k svátku

Ukrajina si ve středu nepřipomíná jen půl roku od začátku ruské invaze, ale také 31 let od získání nezávislosti na Sovětském svazu. Vzhledem k pokračujícím bojům jsou oslavy omezené , do Kyjeva ale míří gratulace z celého světa.

Spekulace o přímém zapojení Běloruska do války se objevují pravidelně už od jejího začátku. Lukašenko ale soustavně odmítá, že by se do konfliktu zapojil byť jen jediný voják.