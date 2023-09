„Zdegenerovaný Západ plný gayů a leseb.“ Alfa a omega ruského boje

Tvrdí v něm, že pro ruskou invazi na Ukrajině je gender zcela klíčovým faktorem. Kratochvíl to v rozhovoru pro Seznam Zprávy odůvodňuje i výrokem mluvčí ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové: „Když se zeptali mluvčí na klíčovou hodnotu, za níž Rusko bojuje, odpověděla, že jde o to, aby mohli i nadále syny nazývat syny a dívky dívkami – na rozdíl od Západu. ‚To je to základní, co nás sjednocuje,‘“ cituje Kratochvíl mluvčí a dodává, že by očekával zcela jiné odpovědi.