Válka měla být „procházka růžovou zahradou“, přišla ale řada ruských selhání

Toto tvrzení jen odráželo obavy, které už tehdy slýchal od některých ruských vojenských představitelů. „Tvrdili mi, že vítězství v takové situaci je nemožné. Ale že jim jejich nadřízení řekli, ať si nedělají starosti. Že válka by byla procházka růžovým sadem,“ sdělil Ivašov v nedávném telefonickém rozhovoru pro americký deník The New York Times.

„Byl jsem tam, účastnil jsem se invaze,“ přiznal listu The New York Times během telefonického rozhovoru s tím, že mu ale nebyly sděleny podrobnosti.

Putinova válka přitom nikdy neměla být taková. Když šéf CIA loni cestoval do Moskvy, aby Kreml varoval před invazí na Ukrajinu, našel nanejvýš sebevědomé ruské vedení. Poradce prezidenta pro národní bezpečnost se tehdy nechal slyšet, že špičkové ruské ozbrojené síly jsou dostatečně silné na to, aby se postavily i Američanům.

Plány invaze, které se podařilo listu The New York Times získat, ukazují, že ruská armáda očekávala, že přes Ukrajinu rychle urazí stovky kilometrů a během několika dní zvítězí. Důstojníci dostali pokyn, aby si sbalili slavnostní uniformy a medaile v očekávání vojenských přehlídek v Kyjevě.

Americký deník analyzoval stovky ruských vládních e-mailů, dokumentů, plánů invaze, vojenských účetních knih i propagandistických směrnic. Hovořil s desítkami vojáků, poslouchal ruské telefonáty z bojiště, zpovídal vysoké úředníky a Putinovy důvěrníky, kteří ho znají desítky let. To vše ve snaze odhalit, jak je možné, že jedna z nejmocnějších armád světa selhala v boji proti mnohem slabšímu soupeři.

Ruská selhání jsou podle The New York Times větší, než se doposud vědělo. Spolupracovníci šéfa Kremlu v rozhovorech tvrdí, že se Putin dostal do spirály zveličování sebe sama a protizápadního zanícení, což vedlo k rozhodnutí vtrhnout na Ukrajinu, aniž by se poradil s odborníky, kteří tuto válku považovali za čiré bláznovství.