Putin: Po jaderném útoku smažeme agresora z povrchu Země

Na jednání euroasijské ekonomické rady Putin řekl, že v případě útoku jadernými zbraněmi na Rusko by byl útočník smazán z povrchu země.

Putin už dříve v tomto týdnu zmínil, že hrozba jaderného konfliktu narůstá. Přitom žádná země nenaznačila, že by proti Rusku plánovala podniknout útok s použitím jaderných prostředků. Naopak o použití jaderných zbraní už několik měsíců mluví spíše Moskva, a to v souvislosti s válkou na Ukrajině.

„Když už mluvíme o odzbrojovacím úderu, tak by možná stálo za to zamyslet se, jestli nepřevzít některé postupy našich amerických partnerů, jak zajistit svoji bezpečnost,“ citovala Putina agentura TASS.

Účastníky Minských dohod, především Německo a Francii, ovšem obvinil ze zrady a vytkl jim, že nyní poskytují Ukrajině dodávky zbraní. Cílem Minských dohod bylo ukončení války na východní Ukrajině, která začala v roce 2014 poté, co Moskva podpořila místní proruské separatisty, podotkla agentura ČTK.

Putin rovněž zmínil, že další mobilizace ruských mužů není v plánu, neboť 150 tisíc nedávno povolaných mužů podle něj ještě nebylo nasazeno na frontovou linii. Ačkoliv to není poprvé, kdy Putin prohlásil, že odvody do armády skončily, Kreml odmítl vydat oficiální dekret, který by povolávání ukončil, připomněla stanice Al-Džazíra. Přiznal také některé nedostatky se zásobováním nově mobilizovaných mužů.