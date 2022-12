Zprávy z bojiště: Rusové usilovně kopou. Chtějí zabránit opakování kolapsu

Obranné postavení vzniká zhruba nějakých 15-25 kilometrů za současnou linií fronty (někde i více kilometrů). Pokud by do něj ruské jednotky ustoupily, Rusko by přišlo o důležitou silnici P-66. Ta vede v oblasti severojižním směrem a teoreticky by měla umožňovat rychlé přesuny vojsk a zásob po linii fronty.