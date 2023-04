Ve francouzské armádě budou moci vojáci bojovat až do sedmdesátky

Věkový limit u aktivních vojenských záloh se zvýší na 70 let, oznámil v úterý francouzský ministr obrany Sébastien Lecornu. Až do 72 let pak budou moci rezervisté sloužit na některých specializovaných pozicích. Právě v úterý měl šéf resortu představit armádní plány na období 2024 až 2030 Radě ministrů.