Velvyslankyně: Útok po zemi je nová situace, Hamás se ale mohl přepočítat

Načasování útoku z Gazy může podle ní souviset s tím, že se schyluje k narovnání vztahů mezi Izraelem a Saúdskou Arábií. Což mohou chtít teroristé z Hamásu překazit. „Ale myslím, že se mohli přepočítat. Tento typ útoku by mohly i ostatní arabské země vyhodnotit spíš jako nebezpečí než něco, co by měly podpořit,“ řekla Kuchyňová Šmigolová Seznam Zprávám.

Poukazuje také na propojení Hamásu a Sýrie s Íránem, které dlouhodobě podporuje Rusko. Právě kvůli křehkému geopolitickému rozložení sil na Blízkém východě Izrael výrazněji nevstupuje do války na Ukrajině vyprovokované Rusy.

Co se vlastně v Izraeli děje? Je situace na izraelském území už nyní stabilizovaná?

Jestli je to stabilizované, si v tuto chvíli netroufám říct. Děje se to, že v zásadě neočekávaně dnes brzy ráno teroristé Hamásu zaútočili z Gazy velkým množství raket, mluví se o 2500 a 5000 raketách. Pod štítem těchto raket se prostříhali přes ploty a bariéry a pronikly jich desítky na izraelské území. V tuto chvíli není ještě úplně jasné, co všechno v té oblasti kolem Gazy stihli napáchat. Rozhodně stříleli do lidí a rozhodně se pokoušeli unést izraelské občany.

To už jsme viděli v záběrech z místa. Potvrzené únosy izraelských občanů by nepochybně ještě prohloubily vážnost situace. Víme z minulosti, jak Izrael razantně reaguje na únosy svých občanů.

To by byla velmi vážná situace. Záběry zatím izraelská strana nepotvrdila, je to potvrzené ze strany Hamásu. Může to být pravda, může to ale být jen propaganda. Ale to by byl veliký problém. Armáda dále uzavřela pásmo 80 kilometrů od Gazy, což je veliký rozsah, a snaží se teroristy zlikvidovat. Zároveň zahájili pozemní, námořní a leteckou odvetnou operaci a nazývají to válkou.

Útok Izrael zatím sjednotil

V čem je tento konflikt jiný? Česká veřejnost se často dozvídá o ozbrojených situacích mezi Izraelci a Palestinci.

Proniknutí až desítek útočníků na izraelské území, to je nová situace. Jiný je i rozsah. Docela překvapivé je, že izraelské zpravodajské služby a armáda tuto akci nepředvídaly. Mluvilo se o tom, že v nějakém časovém horizontu se něco musí stát. Ale nepředpovídaly, že by se to mělo stát konkrétně v této době.

Může to být důsledkem politického rozkolu, který v Izraeli pozorujeme - vyhrocený spor o justiční reformu, časté volby a změny vlád?

Zásadní souvislost v tom nevidím. Něco může být na tom, že v poslední době je pozornost všech aktérů více upřená spíš dovnitř než ven. Ale to by nemělo bránit zpravodajským službám dělat svou práci. Krátkodobě se celý Izrael sjednotil. Opozice odvolala demonstrace, všichni stojí za vládou a hlavně za armádou. Ale až se situace uklidní, to, že k tomu mohlo dojít takto neočekávaně, bude jistě předmětem zkoumání a může to mít pro stávající izraelskou vládu nějaké důsledky.

Proč k tomu dochází nyní? Souvisí to s geopolitickými posuny v regionu, historické sbližování Saúdské Arábie a Izraele například?

Je to všechno propojené. Proč teď? Symboly jistě hrají roli. Je to den po výročí jomkipurské války, je to ve velký izraelský svátek Simchat Tora, kterým končí sváteční podzimní období. A je to samozřejmě snaha Hamásu ukázat, že tu pořád ještě je a že je s ním nutné počítat. Snaha překazit narovnávání vztahů mezi Izraelem a arabskými zeměmi v tom může hrát roli. Ale myslím, že se mohli přepočítat. Tento typ útoku by mohly i ostatní arabské země vyhodnotit spíš jako nebezpečí než něco, co by měly podpořit.

Rusko není neutrální hráč

Jak to vnímat na geopolitické mapě, na níž je propojený Írán, Sýrie a Rusko. Když se tu rozhoří další akutní válečné ohnisko mezi Izraelem a Gazou, může to mít nějaké dopady na válku na Ukrajině, která vznikla v důsledku ruské agrese?

Určitě si nemyslím, že by to mělo například odpoutat pozornost od války na Ukrajině. Určitě bychom si měli všímat toho, kdo stojí na jaké straně. Za těmito útoky proti Izraeli jsou i Sýrie a Írán, spojenci Hamásu, které podporuje Rusko. Izrael by si měl uvědomit, že Rusko není žádný neutrální hráč, ale že je přímo spojené s jeho nepřáteli.

Nebude Izrael nyní hůř hledat podporu u západních spojenců, protože je sám vlažný vůči ruské agresi na Ukrajině?

Myslím, že obrázky z prvotních útoků jsou natolik silné, že podpora bude převažovat a bude ze strany Západu silná. Izrael nepotřebuje vojenskou podporu, tudíž se nebude štěpit pomoc Ukrajině. Samozřejmě bude důležité, jak dlouho bude tato válka trvat a jak rychle se podaří zklidnit situaci. Víme, že Evropa a Západ nemá v těchto otázkách příliš dlouhou trpělivost a že by se zřejmě brzo začalo vyzývat k příměří.

Český postoj bude zřejmě vzhledem k dlouhodobé proizraelské politice zejména vládnoucí ODS, předpokládám, vašimi slovy, trpělivý.

Český postoj je jednoznačný, podporujeme Izrael a stojíme na jeho straně v solidaritě proti nevyprovokovaným útokům. My jim v tuto chvíli můžeme nejvíc pomoct tím, že budeme jednoznačně artikulovat podporu a poukazovat na to, kdo je viníkem.

V pondělí se mělo odehrát společné jednání vlád Česka a Izraele. Prahu měl navštívit přímo premiér Netanjahu. Vy jste kvůli tomu momentálně v Praze. Budete se pokoušet dostat zpět do Izraele?