Video: Izrael ukázal termobarickou munici v akci

Vakuové bomby patří mezi tzv. objemově detonující zbraně. Obsahují kromě výbušniny také další hořlavý materiál, který se při výbuchu uvolní do okolí a prudce reaguje s kyslíkem ve vzduchu. Exploze tedy nevychází z jednoho bodu, ale v oblaku vzdušných částic. Jde tedy o směs klasické výbušniny například s práškovým hořčíkem či hliníkem.

Podle mezinárodního válečného práva jsou ovšem zakázány „nerozlišující útoky“. Neměly by se tak používat zbraně, které mohou v dané oblasti zabít vše živé, tedy bez ohledu na to, zda jde o civilní obyvatelstvo nebo o vojáky. V případě zmíněného případu v Pásmu Gazy se ale neobjevily informace, že by Izrael ohrozil něčí životy.