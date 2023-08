Video: Pád Prigožinova letadla. Tento typ měl v historii jedinou nehodu

Havarovaný brazilský letoun Embraer Legacy 600, který měl ruskou registrační značku RA-02795, měl v době incidentu namířeno do Petrohradu. Šlo o stejný letoun, který údajně dopravil Jevgenije Prigožina do Běloruska, když se dohodl s Kremlem na ukončení červnové vzpoury vagnerovců, píše server The Warzone.