Od párku v rohlíku až po vraždící žoldnéře. Kdo byl Jevgenij Prigožin

Svět ve středu večer obletěla zpráva o pravděpodobné smrti majitele Vagnerovy skupiny Jevgenije Prigožina na palubě soukromého letounu Embraer Legacy na cestě z Moskvy do Petrohradu. Úmrtí potvrdily ruské úřady nebo také telegramový kanál Grey Zone blízký vagnerovcům.

Poté, co si v mládí odseděl devítiletý trest za loupež a podvod, začal Prigožin podnikat v gastronomii. Nejprve jako prodavač párků v rohlíku, později se z něj ale stal úspěšný restauratér a majitel vyhlášeného petrohradského podniku New Island. V roce 2001 do něj Putin coby nový prezident začal zvát zahraniční návštěvy, například japonského premiéra Joširóa Moriho, francouzského prezidenta Jacquese Chiraca a o rok později i amerického prezidenta George W. Bushe. A Prigožin neváhal osobně obsluhovat.