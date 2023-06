Prigožin řekl Kremlu ne. Nepodráží armádu, ale neschopné velení, věří Rusové

Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo, že všechny „dobrovolnické skupiny“, které bojují na straně Ruska, musejí s úřadem do konce měsíce podepsat smlouvu a začlenit se do armády. Šéf Vagnerovy skupiny, která se na ukrajinském bojišti ukazuje jako jedna z nejefektivnějších ruských složek, však ministrovi obrany Sergeji Šojguovi obratem vzkázal: „Nic se podepisovat nebude.“

To je naprosto jednoznačné. Šojgu se snaží o to, aby se zbavil Prigožina a dostal pod svoji kontrolu jednotky, které jsou funkční. Problém ale spočívá v tom, že Prigožin vládne svým mužům dost jednoznačně a linka, že patří-li někdo k vagnerovcům, musí proto do armády, není vůbec jasná. Prigožin se tomu bude bránit a myslím, že bez šancí není. Je to dost výbušná věc, protože když se vojáci vzbouří, ruská armáda s nimi bude těžko něco dělat.