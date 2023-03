Video rezavějícího tankeru s ropou u Jemenu: Rozjela se záchranná operace

Tanker FSO Safer, starý 46 let, kotví u jemenského přístavu Hudajdá, který kontrolují Hútíové. Plavidlo neprošlo prakticky žádnou údržbou od vypuknutí války před sedmi lety mezi Hútíi podporovanými Íránem na straně jedné a jemenskou vládou s podporou koalice v čele se Saúdskou Arábií na straně druhé. To znemožňuje expertům OSN inspekci plavidla. Loď, kde se nachází 1,1 milionu barelů ropy, navíc koroduje a hrozí únik ropy přímo do moře, píše agentura AP.

OSN ve čtvrtek oznámila, že zakoupila obrovskou přepravní loď, která, jak organizace doufá, zabrání ekologické katastrofě u pobřeží Jemenu. Smluvený přepravce surovou ropu přečerpá a odveze k likvidaci, informoval britský server BBC.

„Nákup vhodného plavidla (…) znamená začátek operační fáze plánu na bezpečné odstranění ropy a zabránění riziku ekologické a humanitární katastrofy,“ řekl na tiskové konferenci Achim Steiner z rozvojového programu OSN (UNDP) a dodal, že jde o „velký průlom“.

Prohlášení organizace UNDP uvádí, že loď, kterou zakoupila od významné tankerové společnosti Euronav, prochází rutinní údržbou v Číně a k vraku dorazí počátkem května.

„Velký únik by zdevastoval rybářské komunity na jemenském pobřeží Rudého moře a okamžitě by zničil velké množství zdrojů obživy. Celé komunity by byly vystaveny životu nebezpečným toxinům. Vysoce znečištěné ovzduší by ohrozilo miliony lidí,“ uvedla organizace.

Filipíny ohrožuje ropná havárie U pobřeží Filipín se minulý týden potopil tanker přepravující 800 tisíc litrů topného oleje. Z vraku lodi mezitím začal unikat přepravovaný materiál, který ohrožuje tamní ekosystém. Video: Filipíny bojují s ropnou havárií. Místní mají zdravotní problémy

Pokud by se uniklá ropa dostala až do průlivu Bab-al-Mandab mezi Rudým mořem a Adenským zálivem, mohl by být dopad až celosvětový. Touto lodní trasou totiž projíždí až deset procent světového obchodu.

Organizace uvedla, že vyčištění potenciální ropné skvrny by stálo až 20 miliard dolarů. Plánovaná operace se odhaduje na 129 milionů dolarů. Mezinárodní organizaci se podařilo získat už 75 milionů a dalších 20 milionů bylo přislíbeno.

Steiner na čtvrteční tiskové konferenci upozornil, že pokud se nevybere dostatek peněz, celý projekt ještě může být pozastaven.

„Dovolte mi, abych se vyjádřil velmi jasně – je to riskantní operace a věci by se mohly pokazit.“