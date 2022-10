Video: Ruský voják ukradl v Lymanu kameru. Majitel mu teď kouká do obýváku

Přes aplikaci mohl minutu po minutě sledovat, co zloděj dělá. A nejen on. Vzhledem k tomu, že Rus umístil kameru do obývací pokoje, má Gordienko přehled i o činnosti pachatelovy rodiny.

Gordienko pro server tpyxa.net uvedl: „Než jsem to publikoval, říkal jsem si: Co když teď obviním nevinného člověka, který si právě koupil na trhu například použitou kameru, která byla ukradena na Ukrajině? Ale ne, tohle je pouliční kamera, byla venku. Dal si ji do svého domu, kde není co ukrást. Proč vůbec potřebují kameru?“ zdůvodnil, proč nakonec záběry na sociálních sítích zveřejnil.