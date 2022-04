Sluchátka Apple zradila zloděje. Hlásí teď aktuální polohu ruských jednotek

Telefony ale nejsou jediná chytrá zařízení, jež vyzrazují utajovanou polohu. Britský deník The Times informuje o kuriózním případu, kdy k vyzrazení došlo pomocí chytrých bezdrátových sluchátek.

Tato sluchátka mají poměrně novou funkci pro vyhledání založených, ztracených nebo ukradených sluchátek. A nejde jen o nějaké pípátko, které by se aktivovalo po aktivaci v mobilní aplikaci. Zařízení od Apple – včetně AirPodů – lze totiž na dálku lokalizovat pomocí funkce iCloud Find My.

A tak se Semenec po přihlášení dozvěděl, že jeho sluchátka z Hostomelu doputovala až do Gomelu, který leží v Bělorusku. Vzhledem k okolnostem se pro ně samozřejmě nevydal, ale jejich polohu přes aplikaci nadále sledoval.

Díky tomu může odvodit pohyb vojenské jednotky. Ta se nyní z Běloruska vydala opět na Ukrajinu k městu Belgorod. To odpovídá nové fázi války na Ukrajině , ve které se Rusko chce zaměřit na východní oblasti.

Jde o další ukázku toho, jak moderní technologie nečekanými způsoby zasahují do obvyklých očekávání týkajících se soukromí. Armáda sice patří mezi aktivní uživatele moderních technologií, ale zejména u nové elektroniky často spíše dohání vlak a hasí nečekané „požáry“ související s nečekanými úniky dat.

Zdravotní a fitness aplikace jsou stále populárnější a mnohé z nich shromažďují údaje, které lze využít ke sledování návyků jednotlivých vojáků. Tyto informace může nepřítel využít k zaměření na konkrétní jednotlivce nebo skupiny vojáků. To se stalo třeba v roce 2018, kdy populární běžecká aplikace Strava zveřejnila mapy s anonymizovanými častými trasami.

Nenapadlo je nejspíše, že tím vlastně oznámili pozici vojenských základen. Řada vojáků totiž pro své soukromé trénování aplikaci používala. Přestože se oni sami svými každodenními běhy na síti nepochlubili, aplikace to udělala za ně. A to do takových detailů, že šlo z nakreslených čar nejen přesně vyčíst pozici vojenských základen, ale také odvodit, kde přesně se nacházejí šatny se sprchami, kam většina vojáků po cvičení zamíří.