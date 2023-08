Video: Ukrajinci hlásí další postup v klíčovém směru u Záporoží

Ukrajinské úspěchy u Robotyne ISW považuje za „takticky důležité“, protože obránci by se v oblasti mohli dostat za nejhustší ruské obranné linie. Další postup by tak pro ně mohl být jednodušší. Rusové navíc do obrany regionu investovali spoustu úsilí a zdrojů, takže průlom v těchto místech by je podle amerických analytiků mohl oslabit.