Video: Ukrajinci ukázali, jak dobývají zákopy u klíčové cesty do Bachmutu

Záběry pořízené v bitvě ukazují boje o tzv. cestu života. To je jedna z posledních přístupových silnic do ukrajinského Bachmutu, o jehož dobytí už měsíce usilují ruské jednotky. Po cestě proudí nejenom munice, ale i další zásoby na ukrajinské pozice, ale také se po ní odváží zranění do většího bezpečí.