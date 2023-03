Vstup Švédska a Finska do NATO nebude zadarmo. Maďarsko začíná licitovat

Zástupci maďarské vládnoucí strany Fidesz se chystají na cestu do Švédska a Finska. S představiteli severských zemí mají jednat o jejich vstupu do Severoatlantické aliance.

Finský parlament ve středu schválil návrh zákona o vstupu Finska do NATO. Maďarsko a Turecko ovšem s udělením souhlasu stále otálejí. Jsou posledními členskými zeměmi, které rozšíření aliance dosud neratifikovaly.

Maďarský parlament začal o sporné otázce jednat ve středu. Ještě předtím, než ovšem dojde v druhé polovině dubna k finálnímu hlasování, do severských zemí vyrazí zástupci vládnoucí strany Fidesz, kterou vede maďarský premiér Viktor Orbán. Z facebookového statusu šéfa maďarské diplomacie vyplývá, že země nebude ochotná dát Švédsku a Finsku „zelenou“ jen tak.

„Jak od nás může země očekávat laskavost (ratifikaci vstupu do NATO, pozn. red.), když její politici neustále a opakovaně šíří lži o Maďarsku?,“ uvedl maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó po pondělním setkání se svým švédským protějškem Tobiasem Billströmem.

„Jak mohou [Finsko a Švédsko] očekávat rychlá a spravedlivá rozhodnutí, když jsme v posledním období slyšeli jen to, že v Maďarsku není demokracie, že v Maďarsku není zaručen právní stát […],“ dodal Szijjártó. Server Politico upozorňuje, že Švédsko a Finsko platí za jedny z nejhlasitějších kritiků politiky maďarského premiéra Viktora Orbána.

Turecký prezident Švédsku vzkázal, že by na své cestě do NATO nemělo počítat s podporou Ankary. Rozkol mezi zeměmi posílil protest, při kterém dánský protiislámský aktivista ve švédském hlavním městě spálil korán.

O co přesně budou maďarští zástupci ve Finsku a Švédsku usilovat, zůstává nejasné. Vládnoucí strana Fidesz odtajnila dosud jména pouze dvou svých zástupců, kteří do severských zemí vyrazí. Jedním z nich je předseda zahraničního výboru Zsolt Németh, druhým místopředseda parlamentu Csaba Hende.

Podle maďarské stínové ministryně obrany Ágnes Vadaiové je „zvláštní“, že do Švédska a Finska zamíří delegace složená pouze z členů Fideszu. „V Maďarsku neexistuje precedens, kdy by vláda vyslala takovouto parlamentní delegaci jedné strany, takže vstupujeme do neprobádaných vod,“ tvrdí.