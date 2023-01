Švédsko by s naší podporou při vstupu do NATO nemělo počítat, zní z Turecka

Švédsko by nemělo počítat s tureckou podporou svého vstupu do Severoatlantické aliance, pokud nezaručí respekt k islámu. Prohlásil to dnes turecký prezident Recep Tayiip Erdogan v reakci na sobotní protest ve Stockholmu, při kterém byla spálena posvátná kniha muslimů korán, uvedla agentura AFP.

Turecko v reakci zrušilo návštěvu švédského ministra obrany Pala Jonsona, který měl přicestovat do země tento týden. Další turečtí představitelé vyslovili názor, že pálení posvátné knihy překračuje meze svobody projevu. Šéf turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoglu kritizoval Švédsko za to, že pálení koránu povolilo.

Stockholm potřebuje souhlas Turecka s žádostí Švédska o vstup do NATO. Země požádala o vstup do Severoatlantické aliance společně s Finskem loni v květnu v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Obě země Ankara kritizuje od jara loňského roku, že nedostatečně bojují proti skupinám, které turecké úřady považují za teroristické, a že zamítly mnoho žádosti o vydání do Turecka lidí, kteří podle Ankary působí v teroristických strukturách či takové skupiny podporují. Vstup obou severských zemí do aliance musí schválit všech 30 členských zemí NATO, z nichž 28 tak již učinilo.