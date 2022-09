Vtip, který nevyšel. Výrok trenéra PSG komentovala i francouzská premiérka

Rychlovlak TGV jede z pařížského nádraží Montparnasse do západofrancouzského města Nantes přesně dvě hodiny a dvě minuty. Přesto fotbalisté milionářského klubu PSG odletěli na sobotní ligový zápas proti FC Nantes soukromým tryskáčem. Brazilský obránce Marquinhos se na palubě nechal vyfotit a sdílel snímek na sociálních sítích. A to všechno v době, kdy se francouzské kraje potýkají s dlouhodobým suchem, nebo naopak záplavami v důsledku klimatických změn.

Na pondělní tiskové konferenci se jeden z novinářů trenéra Christopha Galtiera na zvolený způsob dopravy do Nantes přeptal. A Galtier, přestože věděl, že dotaz padne, zvolil ironickou odpověď: „Dnes ráno jsme diskutovali se společností, která nás přepravuje, zda bychom se nemohli přemisťovat na písečné jachtě,“ prohlásil.

Na následující otázku, co si o soukromých letech myslí sám Mbappé, hráč odvětil, že nic.

Stanice France Inter vyčíslila, jak moc se liší vypouštěné emise při cestě z Paříže do Nantes při použití vlaku a letadla. Zatímco na pasažéra rychlovlaku TGV připadá 0,69 kilogramů emisí oxidu uhličitého, na pasažéra letadla je to zhruba 50 kilogramů. Pokud vezmeme v úvahu i další plyny vznikající při spalování kerosenu a také zatěžující klima, dostaneme se až na 92,2 kilogramů na osobu.

To ale platí pouze pro linkové lety, ne pro soukromý let, jenž si zvolilo vedení pařížského klubu. Podle kalkulačky firmy Prosky se emise na osobu vyšplhají na 112 kilogramů oxidu uhličitého na osobu, nezisková organizace Doprava a životní prostředí pak udává, že se při dopravě soukromým tryskáčem vypouští čtyřikrát až 14krát více emisí na osobu než při dopravě linkovým letadlem a 50krát více než v případě vlaku (čísla mají rozpětí kvůli tomu, že záleží i na kapacitě soukromého letadla).

Na úterní tiskové konferenci po výhře nad Juventusem Turín se tak pařížský trenér musel paradoxně kát a omlouvat. „Věřte mi, že mě problémy s klimatem znepokojují a uvědomuji si odpovědnost, kterou máme… Byl to vtip, který přišel ve špatnou chvíli, byl nevhodný a lituju toho,“ prohlásil Galtier.

Trenér ale jinak hájil svůj klub s tím, že hráči věnují problému s klimatem velkou pozornost, stejně jako vedení. Galtier argumentoval nedávným zápasem v Lille na severu země, kam hráči hvězdného PSG cestovali 2,5 hodiny autobusem. Šestapadesátiletý stratég si uvědomuje, že udělal první komunikační chybu od svého jmenování do funkce a tvrdí, že se z ní poučil: „Myslím, že ve Francii se už nedá žertovat… i když můj vtip nebyl právě top, což jsem si rychle uvědomil při návratu domů,“ přiznal.

Galtierova slova o hráčích, kteří klimatu věnují velkou pozornost, trochu nabourávají data o argentinské hvězdě týmu – Lionelu Messim. Ten podle týdeníku Journal du Dimanche uskutečnil 52 letů soukromým tryskáčem během pouhých tří měsíců. On sám je tedy zodpovědný za vypuštění 1502 tun emisí, na což by průměrný Francouz potřeboval 150 let.