Výbor, který vyšetřuje útok na Kapitol, zřejmě doporučí obvinit Trumpa

V pondělí by měl kongresový výbor hlasovat, zda doporučí ministerstvu spravedlnosti obvinit Trumpa z nejméně tří trestných činů.

Mělo by jít o vzpouru, maření úředního postupu a spiknutí s cílem podvést federální vládu.

Konečné doporučení by podle zdroje amerického webu CNN mohlo zahrnovat další obvinění, není ale zcela jasné, jaká by to měla být. Závěrečná zpráva bude přirozeně obsahovat i zdůvodnění kroků, které komise učinila.