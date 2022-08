Vysoce postavení němečtí úředníci jsou podezřelí ze špionáže pro Rusko

Spolkový úřad pro ochranu ústavy, který je německou civilní kontrarozvědkou, zahájil vyšetřování dvou vysoce postavených úředníků ministerstva hospodářství poté, co další představitelé rezortu vyjádřili obavy z jejich zapojení do ruské špionáže. Na kauzu upozornil německý list Die Zeit .

Německá média uvádějí, že oba muži v minulosti projevovali v otázkách energetiky „sympatie ruskému pohledu na věc“ a kritizovali rozhodnutí vlády kancléře Olafa Scholze. Zejména pak to zmrazit spuštění plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa.

U obou mužů je podle úřadu navíc patrná „citová vazba na Rusko“. Bližší přezkoumání jejich životopisů odhalilo, že jeden z úředníků kdysi v Rusku studoval. Reálné důkazy o jejich zapojení do špionáže nebo korupce ale zatím úřad nemá.

Mluvčí rezortu ovšem podle stanice ntv dodala, že ministerstvo bylo od začátku volebního období v úzkém kontaktu s Úřadem pro ochranu ústavy a všechny bezpečnostní kroky s ním koordinovalo. Zdůraznila také, že nové vedení ministerstva „zcela obrátilo“ politiku, která byla až do změny vlády vstřícná vůči Rusku.

Server The Brussels Times poukazuje na případ z loňského roku, kdy v Německu odsoudili bývalého zaměstnance kyberbezpečnostní společnosti k dvouletému podmíněnému trestu odnětí svobody za to, že odeslal data z německé poslanecké sněmovny do Ruska. Připomíná také podobný verdikt z dubna, při kterém byl ruský vědec odsouzen za špionáž pro Moskvu v rámci evropského vesmírného programu Ariane.