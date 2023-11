Wildersovi chybějí partneři do koalice. „Stejně budu premiér,“ hlásí

Veřejnoprávní stanice NOS ve své analýze upozorňuje na to, že v minulosti se po volbách často vyhraněné postoje změnily a nakonec vznikly koalice, které na začátku vypadaly nepravděpodobně. Například jako v roce 2002, kde se VVD po výrazné ztrátě mandátů také zdráhala vstoupit do koalice, nakonec se ale na vládě se dvěma silnějšími stranami účastnila.

Pokud by rozhovory o koalici v čele s Wildersem nakonec ztroskotaly, zůstává teoretická možnost, že by vládu sestavily ostatní strany, tedy i za účasti spojené formace zelených a socialistů vedené bývalým místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem. Panují však obavy, že v takovém případě by podpora Wilderse ještě více vzrostla. Další možností by bylo vypsání předčasných voleb.