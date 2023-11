Politolog: Wildersův úspěch je poučný i pro české politiky

Co stálo za Wildersovým úspěchem, čím je tento politik unikátní a co výsledky nizozemských voleb signalizují pro zbytek Evropy? Seznam Zprávy se s těmito otázkami obrátily na politologa brněnské Masarykovy univerzity a Národního institutu SYRI Vlastimila Havlíka , který se dlouhodobě zabývá populismem a radikální pravicí v Evropě.

Význam tématu imigrace je obecně naprosto klíčový pro úspěch populistických radikálně pravicových stran, mezi které Wildersova Strana pro svobodu (PVV) patří a pro které je klíčovým prvkem jejich ideologie tzv. nativismus, jednoduše řečeno xenofobní nacionalismus. V kontextu nizozemských voleb je potřeba zdůraznit několik věcí. Otázky imigrace a především její zvládání jsou v Nizozemsku delší dobu reálným problémem. Mám tím na mysli i podobu azylového řízení nebo nedostatečné kapacity azylových center, tedy v zásadě i schopnosti nizozemského státu, respektive vlády formulovat funkční imigrační a azylovou politiku. Tím chci říct i to, že třeba ve srovnání s Českem (a třeba SPD) si nemusela PVV téma do jisté míry uměle konstruovat, ale mohla vycházet z reálných problémů v oblasti imigrace a azylového řízení.

Z existujících studií víme, že pokud se mainstreamové strany (hlavně konzervativní strany, jako je VVD) rozhodnou imitovat program radikální pravice a zároveň vyjádří ochotu s nimi spolupracovat, ve volbách z toho těží radikální pravice. Zkrátka voliči si pak vyberou raději originál než kopii. Jinak řečeno, pokud se strany pustí do „papouškování“ politik radikální pravice, zároveň by se měly snažit o její ostrakizaci – v takovém případě je pravděpodobné, že krajní pravice neposílí, ale dokonce může volebně ztratit.

Nejde jen o Nizozemsko, jde i o Švédsko, Švýcarsko, Rakousko, Itálii, Španělsko, do jisté míry Maďarsko, byť toto srovnání je trochu limitované… Každopádně volby napříč Evropou nám dávají signály, že pro nemalou část voličů je velmi důležité téma imigrace, a to v tom slova smyslu, že se obávají imigrace nebo nejsou spokojeni s výsledky a podobou imigrační a azylové politiky ve svých zemích (případně s kroky EU v této oblasti).

Je potřeba říct, že i když to může na první pohled tak vypadat, volba populistických radikálních stran není zdaleka jen protestní volba. Ba naopak, data napříč zeměmi nám ukazují, že to hlavní téma je imigrace a to, že se část voličů ztotožňuje s politickými pozicemi radikálně pravicových stran. Takže ano, můžeme se připravit na možnost úspěchu politických stran, jako je AfD. Nicméně je potřeba říci, že obrovský vliv na to mají mainstreamové strany, respektive jejich pozice a strategie. Pokud bych parafrázoval klasika komparativní politologie, bohužel již zesnulého Petera Maira, etablované strany by měly být více responzivní (vnímavě reagující, pozn. red.) vůči požadavkům společnosti. Samozřejmě není zcela jednoduché najít ten balanc mezi odpovědnou a čistě responzivní politikou, a to zejména při evropeizačním tlaku a kontextu globalizovaného světa.