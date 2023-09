Z Náhorního Karabachu prchla už téměř čtvrtina tamních obyvatel

Téměř čtvrtina obyvatel Náhorního Karabachu prchla do Arménie od chvíle, kdy Ázerbájdžán odstartoval vojenskou operaci s cílem ovládnout sporné území. Informovala o tom arménská vláda.

Zhruba 28 tisíc lidí, tedy přibližně 23 % celkové populace regionu, opustilo Náhorní Karabach poté, co Ázerbájdžán zrušil měsíce trvající blokádu Lačinského koridoru, který je jedinou pozemní spojnicí mezi Karabachem a Arménií.

Ázerbájdžán, který minulý týden po bleskové operaci ovládl spornou enklávu, se zavázal k dodržování práv arménských obyvatel Karabachu. Do regionu, který kvůli blokádě měsíce strádal, však povolil poslat pouze 70 tun jídla. Arménský premiér varoval před „etnickými čistkami“, upozorňuje stanice BBC .

Do situace se vložily i Spojené státy. Šéf americké diplomacie Antony Blinken vyzval ázerbájdžánského prezidenta Ilhama Alijeva, aby se zdržel nepřátelských kroků a umožnil do regionu přístup mezinárodní pozorovatelské misi. Americké orgány také slíbily, že obyvatelům Karabachu pomohou „zajistit přístřeší a základní potřeby“.

Podle vedoucího pracovníka think-tanku Carnegie Europe, který se zabývá bezpečnostní politikou, Thomase de Waala je však pravděpodobné, že i přes ujištění přicházející z Baku i Washingtonu, bude chtít naprostá většina obyvatel Karabach opustit a odjet do Arménie.

„Říkají jim, aby se integrovali do Ázerbájdžánu, země, jejíž součástí nikdy nebyli, většina z nich ani nemluví jejich jazykem. Říkají jim, aby zavřeli tamní instituce. To je nabídka, kterou většina lidí z Karabachu nepřijme,“ vysvětlil pro deník The Guardian de Waal.