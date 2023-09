Za špatné oblečení až deset let za mřížemi, schválil íránský parlament

Íránský parlament schválil kontroverzní návrh zákona, který má radikálně zvýšit tresty odnětí svobody a pokuty pro ženy a dívky, které poruší tamní přísná pravidla oblékání. Aby návrh vstoupil v platnost, musí ho ještě schválit rada strážců, nejvyšší orgán pro dohled nad dodržováním íránské ústavy. Dosavadní zákon nařizuje ženám zakrývat si vlasy hidžábem a nosit volné oblečení zakrývající celou postavu. V současnosti hrozí těm, které nařízení nesplní, trest odnětí svobody v rozmezí od deseti dnů do dvou měsíců nebo pokuta ve výši až 500 000 riálů (cca 200 Kč). Podle nového návrhu by nevhodně oblečeným ženám hrozilo pět až deset let vězení a pokuty v rozsahu 180 až 360 milionů riálů, píše BBC. Návrh také navrhuje pokuty pro ty, kdo v médiích a na sociálních sítích „propagují nahotu“ nebo „si dělají legraci z hidžábu“, uvedla agentura AFP.