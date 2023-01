Za užívání Twitteru trest smrti. Při investicích ale Saúdům aplikace nesmrdí

Dokumenty, do kterých měl The Guardian možnost nahlédnout, ale ukazují, že používání sociálních sítí i jiných komunikačních platforem bylo v království kriminalizováno už od začátku vlády prince Muhammada v roce 2017.

Například princ al-Valíd bin Talál je druhým největším investorem Twitteru od doby, co platformu převzal Elon Musk. Sám bin Talál byl přitom v roce 2017 v Saúdské Arábii zadržen během takzvané protikorupční čistky. Propustili ho po třiaosmdesáti dnech poté, co dle svých slov uzavřel „porozumění“ s královstvím, jehož přesný obsah má zůstat „pouze mezi ním a vládou“.

„Kdyby to nebylo tak děsivé, byla by to fraška. Království se snaží na mezinárodní scéně vytvořit dojem, že investuje do technologií, moderní infrastruktury, sportu a zábavy,“ vysvětlila Basyouniová.