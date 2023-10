Záběry z dronu odhalují zničenou Gazu

Ozbrojenci z palestinského hnutí Hamás při útoku 7. října zabili přes 1300 převážně civilních obětí, včetně žen a dětí. Při této akci unesli do Pásma Gazy 199 lidí jako rukojmí. Server The Times of Israel napsal, že izraelská armáda informovala rodiny všech 199 unesených.