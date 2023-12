Začala stávka německých strojvůdců. Necestujte do Německa vlakem, radí ČD

České dráhy (ČD) doporučily v době stávky do Německa necestovat vlakem. Spoje EuroCity pojedou jen v úseku Praha-Drážďany, případně Praha-Děčín a zpět. V regionální dopravě nepojedou spěšné vlaky Cheb-Norimberk. S menšími omezeními bylo třeba počítat u některých spojů už odpoledne ve směru do Německa a totéž platí pro sobotu ráno pro směr z Německa. Dráhy na čtvrtek odřekly také většinu trasy nočního vlaku z Prahy do Curychu, spoj skončí v Děčíně.