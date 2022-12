Záchranáři v Malajsii bojují o čas, pod sesutou půdou jsou uvězněni lidé

Stovky záchranářů tak stále pátrají po dalších zavalených. Do pátečního odpoledne jich vypátrali 60. Obětí je minimálně 16. Podle agentury Reuters jsou mezi nimi tři děti a deset žen. Dalších minimálně 17 lidí se stále pohřešuje.

Přežil i Leong Jim Meng. Popsal, že než se dala země do pohybu, uslyšel výbuch, který ho i jeho rodinu probudil. Než se mu podařilo dostat ven, byl pod troskami jen krátce. „Byla příliš velká tma na to, abychom jasně viděli, co se děje,“ popsal.