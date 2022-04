Záhadná dětská hepatitida. Případů přibývá v Evropě i v USA

„Lékařům se doporučuje, aby případy akutní hepatitidy u dětí ve věku do 16 let, u nichž byla vyloučena hepatitida A až E, hlásili místně příslušné krajské hygienické stanici,“ dodal k tomu Jan Kynčl, vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ.

Ze 74 případů odhalených ve Velké Británii podle WHO některé vyžadovaly přemístění na specializované dětské jaterní jednotky, a šest dětí dokonce podstoupilo transplantaci jater. O dvou dětech, které potřebovaly transplantaci, podle BBC informovaly také alabamské zdravotnické úřady. Ty přitom celkově zatím odhalily jen devět případů, přičemž všechny se týkaly dětí ve věku od jednoho do šesti let. Žádné úmrtí podle WHO dosud nebylo zaznamenáno.