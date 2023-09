Kreml tyje z diamantů, Evropa se konečně chystá zakročit

Dlouho to vypadalo, že diamanty zůstanou surovinou, které se protiruské sankce výrazně nedotknou, a že jejich vývoz bude Moskvě dál zajišťovat tučné příjmy. Spojené státy sice už loni zakázaly import surových diamantů od Kremlem kontrolované společnosti Alrosa, země Evropské unie je však dovážet nepřestaly. Jen za loňský rok do EU podle Eurostatu směřovaly ruské diamanty v hodnotě 1,4 miliardy eur (asi 34 miliard korun).

Je to především Belgie, konkrétně přístavní město Antverpy, coby hlavní obchodní uzel světové distribuce opracovaných diamantů. Některé unijní státy chtěly opakovaně drahé kameny připojit na společný sankční seznam, kvůli odporu belgických zástupců z toho ale vždy sešlo.

Nyní se, na první pohled paradoxně, právě Belgie snaží dojednat zákaz dovozu ruských diamantů pro skupinu ekonomicky vyspělých států G7, do níž patří USA, Kanada, Británie, Německo, Japonsko, Francie a Itálie a k níž přisedají i zástupci celé Evropské unie.

Russian diamond miner Alrosa PJSC pauses sales for two months, citing weak market conditions https://t.co/B9FJ40gvsK

Už před avizovaným zákazem dovozu ruských diamantů na Západ se propadla poptávka po drahokamech. Lídr trhu De Beer už na začátku září snížil ceny diamantů až o 40 procent. Společnost to zdůvodňovala přirozeným poklesem zájmu poté, co ceny stouply během covidové pandemie.

Zákaz by měl platit od ledna příštího roku, a pokud se projeví podle předpokladů navrhující země, přemění světový obchod s diamanty. Evropská unie by měla toto opatření zahrnout do již dvanáctého balíčku protiruských sankcí, který má být podle agentury Bloomberg představen příští měsíc.