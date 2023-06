Zaplavená oblast očima pomocníků. Zásoby musí překonat zatopené silnice

„Jsme ve vesnici Snihurivka v Chersonské oblasti. Bude tu náš tábor, kde budeme nakládat věci z kamionu do dodávek a speciálního terénního vozu, abychom se s nimi dostali k lidem v místech, která zaplavila voda,“ ohlásil se ve středu ráno redakci Seznam Zpráv Andrew Negrych, ředitel neziskové organizace Global Empowerment Mission (GEM) pro ukrajinské operace.

V Kyjevě se na cestu do Chersonské oblasti začal Andrew se svým týmem chystat už v úterý, tedy v den, kdy se hráz protrhla. Do práce se pak výprava dala následujícího dne poté, co si zhruba 55 kilometrů od města Cherson zřídila základnu. V dodávkách vezou jak nezbytné zásoby pro lidi v nesnázích, tak i potřebné čluny.