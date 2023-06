Jede pomáhat k Chersonu. Chystá se na brodění v neprůstřelné vestě

Organizace se zaměřuje i na jih země, kde stála Kachovská přehrada, která se v úterý ráno protrhla ( podrobné informace zde ). Voda z ní už zaplavila několik vesnic i část města Cherson. Cestu regionem si ovšem klestí dál a do oblasti už se chystá i Andrew Negrych, ředitel GEM pro ukrajinské operace, se svým týmem.

Vesnice podél řeky jsme měli v plánu zásobovat po dobu dalších dvou týdnů, nyní je to ovšem nemožné, protože hladina vody každou hodinu stoupá. Plány proto měníme, náš chersonský tým je ale v blízkosti zasažených oblastí a čekají na náš speciální tým, který se nyní v Kyjevě připravuje na výjezd.

Máte od nich nějaké zprávy? Co nyní zažívají?

Momentálně tak koordinujeme naše kroky s vládou a pozorně sledujeme, jak se situace vyvine. Voda se totiž do oblasti stále valí a nikdo neví, jaké následky to přesně bude mít. Nevíme tedy třeba ani to, kolik vesnic bude ve finále zaplaveno.