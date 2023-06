Srovnávací snímky dokreslují zkázu, kterou napáchala voda z Kachovky

Hladina Dněpru zde v úterý stoupla o 3,5 metru. Do středečního rána se zvýšila dokonce o víc než 5,2 metru. „Včera jsme zaznamenali nárůst (hladiny) o 35 centimetrů za hodinu, teď je to asi o pět centimetrů,“ popsal serveru The New Voice of Ukraine Jurij Kirijak z hydrometeorologického centra Chersonské oblasti. Přehradní nádrž už se podle něj vyprázdnila asi z jedné čtvrtiny.