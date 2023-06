Mezi hrdinskou akcí a válečným zločinem. Na přehrady útočil Stalin i USA

Zahynulo přes 1600 lidí. Většinou to byli váleční zajatci a lidé odvlečení do Německa na nucené práce. Letci i Wallis dostali vysoká vyznamenání.

Podle odhalení The New York Times bombardovaly Spojené státy v roce 2017 přehradu Tabqa v Sýrii v rámci války s Islámským státem. Je to největší syrská elektrárna, tyčí se do výše budovy o 25 patrech, uzavírá vodní nádrž dlouhou téměř 40 kilometrů. V jejím okolí žijí stovky tisíc lidí.