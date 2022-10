Záporožská jaderná elektrárna je znovu napojená na elektrickou síť

Záporožská jaderná elektrárna je znovu připojená k elektrické síti. Na twitteru to v neděli oznámil šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi.

„Náš tým v Záporoží potvrdil, že elektrické vedení, které bylo včera (v sobotu) přerušeno, bylo znovu obnoveno. Je to dočasná úleva při stále neudržitelné situaci,“ uvedl Grossi ve svém tweetu. Zopakoval výzvu k vytvoření ochranné zóny kolem elektrárny, o které tento týden jednal v Kyjevě. Příští týden by se měl vydat na obdobná jednání do Moskvy.